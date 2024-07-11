الداخلية تنظم احتفالية دينية في مجمع إصلاح وتأهيل 15 مايو بحضور علماء الأزهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم والابتهالات، كما تضمنت الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة بالإضافة إلى تقديم عدد من النزلاء عدد من الفقرات "إنشاد وابتهالات دينية".

وقدم النزلاء في ختام الاحتفالية الشكر لوزارة الداخلية على إتاحة تلك الفرصة لهم للاحتفال بالعام الهجرى الجديد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.