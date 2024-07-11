بسيارة خاصة.. وزير الكهرباء يصل شركة شمال القاهرة للتوزيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

فاجأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بزيارة غير مخططة لمقر الشركة بمدينة نصر.

ووصل الوزير في سيارة خاصة، الساعة 12:30 ظهرًا أمام بوابة الشركة ليبلغ أفراد الأمن أن وزير الكهرباء هو من يقود سيارته الخاصة بنفسه ويطلب فتح البوابة للدخول.

وفور علم المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بوصول الوزير، أسرع لاستقباله واصطحبه إلى مكتبه داخل الشركة خاصة أنه يتواجد وقيادات الشركة لمتابعة تنفيذ تعليمات وزير الكهرباء.

ومن المقرر أن يقوم وزير الكهرباء بجولة تفقدية داخل مبنى التحكم بمدينة نصر التابع للشركة لمتابعة أعمال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على أرض الواقع.