استدعاء وزير الصحة.. طلب إحاطة حول معاناة المرضى بمستشفيات التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول ما تعانيه منظومة التأمين الصحي من تدهور شديد خلال الفترة الحالية.

وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أن هذا التدهور له تداعياته السلبية على المرضى المستفيدين من المنظومة، التي يفترض أنها قائمة على خدمة جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون أشد المعاناة، ولا يجدون خدمة طبية ولو مقبولة في عيادات التأمين الصحي؛ ويواجهون مشكلات جمةً، تتمثل في تَعَطُّل العديد من الأجهزة، ونقص المواد الخام اللازمة لإجراء العمليات للمواطنين، ونقص الأدوية خاصة للأمراض المُزمنة منها كالأنسولين.

وقال النائب أشرف أمين: هذا الأمر يجعل المريض المتردد على مستشفيات التأمين الصحي يدخل في دائرة المعاناة اليومية، حيث أصبح، ونتيجة لتلك الأوضاع الكارثية، مضطرًا لشراء الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية من الخارج، وبأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع مستوى معيشتهم وحالاتهم المادية المتدنية.

وتابع: ضعف الرقابة على عيادات مستشفيات التأمين الصحي، فاقم من حالات التكدس غير الطبيعي داخل تلك المستشفيات، الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمة التي يجب أن تُقدم للمواطنين، باعتبارها حق أصيل أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل وترجمه عبر المبادرات التي أطلقها وأنقذت ما يقرب من 100 ألف مواطن مصري من براثن المرض.

وأكد النائب أشرف أمين، أن تردي الخدمات التي من المُفترض أن تقدمها منظومة مستشفيات التأمين الصحي لجميع المواطنين لا تتوافق مع سعي القيادة السياسية للنهوض بمنظومة الصحة، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد عليه.