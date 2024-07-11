وزير الزراعة: نرحب بالتعاون مع الصين في مجال المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من الجامعة الصينية للعلوم الزراعية بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي.

وخلال اللقاء، أكد فاروق، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين معربا عن تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الزراعة خاصة استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة وقليلة الاحتياج المائي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء وفيهما آلاف العلماء والباحثين المتميزين، لافتًا إلى اهتمام الدولة بزيادة الإنتاجية من خلال البحث العلمي.

من جانبه، أشار محافظ الوادي الجديد، إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة أي مشروعات سواء بحثية أو استثمارية، كما أكد أيضا عمق العلاقات المتميزة بين مصر والصين خاصة بعد انضمام مصر لـ تجمع البريكس.

فيما أعرب رئيس الوفد الصيني، عن سعادته بهذا اللقاء مع وزير الزراعة المصري خاصة وأنه يعتبر اول وفد اجنبي يلتقي بالوزير عقب تكليفه من القيادة السياسية بحقيبة الزراعة.

كما استعرض رئيس الوفد جهود الجامعة الصينية في مجال استنباط الأصناف من التقاوي والبذور كما تحدث عن صنف جديد من القمح يحقق إنتاجية تصل إلى حوالى 5 أطنان للفدان وهو صنف يتحمل الملوحة والجفاف.

ووجه وزير الزراعة، بضرورة تجربة هذا الصنف من القمح في مصر ومدى ملائمته للبيئة المصرية مع سرعة الاستفادة من هذه الأبحاث العلمية التطبيقية المهمة والتي تسهم في سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية والتي من أهمها القمح من خلال عقد لقاءات فنية بين المراكز البحثية من الجانبين.

كما وجه بتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والانتقال من مرحلة الكلام إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ويقوم الوفد الصيني بزيارة مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات مصر البحثية وتحديد آفاق التعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي التطبيقي.

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