صور.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بعد تفقد مستشفى الوراق المركزي والاستماع للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المتابعة الدورية للقطاع الصحي؛ للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة؛ لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفى الوراق المركزي؛ للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات، والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال الإجازات الرسمية.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أقسام "الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية".

وتفقد "المحافظ"، الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

واطلع المهندس عادل النجار، على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ، مشددًا على حسن معاملة المرضي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

وحرص "النجار"، خلال زيارته الميدانية، على التحدث مع المرضى والمواطنين؛ للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وعمل الصيانات لخطوط الصرف الصحي بالمستشفى.

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