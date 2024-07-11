صور.. وزير الزراعة يُفاجئ الجمعيات الزراعية بالبحيرة والمنوفية لمتابعة توافر الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة تفقدية مفاجئة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة.

وشملت زيارة وزير الزراعة لوادي النطرون، تفقد الجمعيات في مناطق: وادي النطرون، الحمرا، وكفر داوود، لمتابعة توافر حصص الأسمدة بالجمعيات، حيث التقى وزير الزراعة العاملين بالجمعيات، واطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة اليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا للمنظومة الصرف بكارت الحيازة.

كما تفقد الوزير أيضًا مخازن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وأن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".

وتفقد "فاروق"، مجمع الخدمات الزراعية المتكاملة بكفر داوود بوادي النطرون، والذي تم إطلاقه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، حيث تم الوقوف على التجهيزات الخاصة به.

ووجه الوزير بسرعة استكمال أعمال الاستلام، وتشغيل المبنى لخدمة مزارعي المنطقة، فضلا عن تقديم الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي والميكنة والمكافحة.

وواصل وزير الزراعة جولته المفاجئة بالتوجه إلى مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث تفقد الجمعية الزراعية بالخطاطبة، والجمعية التعاونية الزراعية في أبو نشابة، للوقوف على عمليات الصرف، وتوفير الأسمدة.

ووجه وزير الزراعة، الشكر إلى مدير جمعية أبو نشابة، نظرا لما تلاحظ من دقة ونظام، في عمليات الحصر والمتابعة، والصرف للمزارعين.

وأكد وزير الزراعة، التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، فضلًا عن التيسير عليهم في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم سبل الدعم لهم.

وشدد "فاروق"، على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وأن يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتا إلى وجود لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

ووجه وزير الزراعة، العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وإزالة أي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد "فاروق"، تطوير الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاعها وتعميق دورها لخدمة الفلاح، وتقديم خدمة تليق به، فضلا عن تكثيف الدور الإرشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم.

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