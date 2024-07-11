شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على حسن معاملة المرضى خلال تفقد مستشفى الوراق المركزى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار النجار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بـمستشفى الوراق المركزي للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال الإجازات الرسمية.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية؛ للتأكد من توافر كافه الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

واطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

وحرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى والمواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات لخطوط الصرف الصحي بالمستشفى.

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأحمد السكري رئيس حي الوراق.



محافظ الجيزة يتفقد قسم الحضانات



جانب من الجولة



محافظ الجيزة يتفقد مستشفي الوراق المركزي لمتابعة سير العمل خلال الإجازات



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزي



محافظ الجيزة يتفقد الصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية