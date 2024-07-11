شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل يتفقد مشروعات التطوير بميناء دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة ميناء دمياط اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، فى أول زيارة له بعد توليه منصبه الجيد، وكان في استقباله اللواء طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية واللواء أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار.

وجاءت الزيارة لمتابعة مراحل التنفيذ والمخططات الزمنية لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بميناء دمياط.

حيث بدأت الزيارة بتقديم عرضاً توضيحياً اشتمل على أهم محطات الميناء ومرافقه وأهم المزايا التنافسية الذى يتمتع به إلى جانب جهوده للتحول الأخضر والتحول الرقمى ومؤشرات الأداء التشغيلى وأهم المشروعات الكبرى الجاري إقامتها.

كما اشتملت زيارة نائب وزير النقل على جولة ميدانية لتفقد محطة الحاويات التابعة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برئاسة اللواء بحرى أ.ح.د / رفيق جلال رئيس الشركة والذى قدم عرضاً توضيحياً للمعدلات الخاصة بالتداول التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وخطط التطوير التى تنتهجها الشركة وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ، أعقب ذلك جولة بمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 ، وسيساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة و يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي كما يأتي في اطار تنفيذ الممر التنموي طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستي المتكامل ، وقد تم الانتهاء من البنيه التحتية للمشروع وتسليمها لتحالف التشغيل وجارى حالياً استكمال البنية الفوقية تمهيداً لقرب افتتاح المحطة .

كما اشتملت الجولة على زيارة لمشروع حاجز الأمواج الشرقي الجديد بطول 1425 م ومشروع محطة تداول الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 ، واختتمت الزيارة بجولة بمشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي الجديد بطول 5400 م والذى يقام بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ، وهو عبارة عن 4 مسارات و يتم إستغلاله لخلق مساحة أرضية لتنفيذ محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض .

جدير بالذكر أنه خلال الاجتماع الأخير الذى جمع العاملين بميناء دمياط تم تسليم مهام قيادة هيئة الميناء من اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش إلى اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى عبدالله فى جو أسرى سادته الألفة والمحبة بين قيادتين جمعهم حب العمل والتفانى فى إعلاء شأن ميناء دمياط ، وخلال هذا الإجتماع تم التأكيد على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة فيما يتعلق بضرورة تضافر كافة الجهود قيادة وعاملين لتحقيق الهدف الرئيسي للموانئ لتحويل مصر إلى مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات.



جانب من الاجتماع



جانب من جولة وزير النقل



جولة وزير النقل