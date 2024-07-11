شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان ويوجه بسرعة تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، مؤكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وعقد محافظ القاهرة اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذين وبعض مستثمرى منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للاسراع بعملية تطوير المنطقة والمشاكل التى يواجهها المستثمرين للعمل على حلها.

كما ناقش محافظ القاهرة مع مستثمرى شق الثعبان مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة فى تذليل ما يواجهونه من صعوبات.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التى تعيق عملية التطوير وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلا فى اجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وجيهان جادو رئيس حى طرة، وعميد ماجد فوزي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان واحداث نقلة كبيرة بها حيث تم انشاء بوابتين امامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات ٨٨ مصنع فيه ،كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى واحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجاري توصيل شبكة إلانترنت الأرضى للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين ، كما سيتم رصف ١٥ كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ الف و٥٠٠ م2 لتكون مركز لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع تواجدها على الاوتوستراد ، كما يجرى إنشاء طريق أخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الاوسطى حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام ، كما سيتم إنشاء طريق أخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الاوتوستراد وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن الاوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.

تقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي، وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان .