طبيبة تكشف فوائد التين الشوكي في علاج للغضاريف -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، فوائد كبيرة للتين الشوكى، لافتة إلى أن الله عندما يخلق أى نبات ويكون لها ثمرة تظهر فى وقت معين من السنة يكون لها فوائد عظيمة.

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "التين الشوكى أفضل علاج للغضاريف، والجسم كله، لما فيه من كولاجين وزيوت الغضاريف، وفيتامين c، بكميات كبيرة".

وتابعت: "العرق الكثير فى الصيف، لابد أن يتم تناول مياه كثيرة وعناصر غذائية تحتوى على فيتامين c، مثل التين الشوكى، ليخرج الأملاح المتركزة فى الجسم وتظهر فى أعراض شكشكة فى القدم".