شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب الدولة على الزيادة السكانية ؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤن السكان أن برنامج عمل الحكومة يتضمن منظورا مختلفا لخفض الزيادة السكانية .

برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 عن الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخصائص السكانية بهدف تقيل الزيادة السكانية

وتابعت : يتضمن برنامج عمل الحكومة العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة من خلال الآتي:

1- الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء

2- مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي" بمصر.

3- تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠.

4- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

5- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.



6- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين.