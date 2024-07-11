شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة التى تدعو للمباعدة بين الولادات تساعد على سلامة الأطفال جسديا ونفسيا، مشيرة إلي ضرورة إقناع الأم والأب والأسرة بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلي أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.

وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءاً من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوي نفسياً وسليم جسدياً.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونياً مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ما قبل وأثناء الحمل، فضلاً عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي.

وأضافت، أن مبادرة الألف يوم الذهبية تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال مساعدة الولادة والقابلات بالمستشفيات، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات، وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة، والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق رعاية الجلد في الساعة الأولى من الولادة "الحضن الدافىء" وإتاحة الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة، وكذلك داخل الحضانة من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسياً وجسدياً.