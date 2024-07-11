شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: إجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بياناً في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أكد فيه أن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات.

وأوضح الحفنى، خلال كلمته اليوم، أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفاً أن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى، مؤكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت.

وأشار الحفنى، إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.