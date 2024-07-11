شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية النتيجة المبدئية لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية للإلتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لعام 2023 والذين تقدموا للإلتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط المعلن عنه مسبقا وقاموا بتسليم الأوراق المطلوبة بمقر مكتب التنسيق بمبنى كلية الصيدلة الجديد بجامعة قناة السويس.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن مكتب تنسيق الجامعة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية جاهز لإستقبال أصول أوراق الطلاب المقبولين مبدأيا بداية من الأحد 14 يوليو حتى الخميس 18 يوليو.



على أن يتوجه الطلاب المقبولين إلى مقر مكتب التنسيق لتسليم أصول المستندات في الموعد المعلن أعلاه.



هذا وأشار الدكتور عادل حسن إلى أنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب على الرابط :

http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx

على أن يتم طباعة استمارة الترشيح المبدئي وتسليمها مع أصول المستندات المطلوبة إلى مكتب التنسيق ودفع القسط الأول من المصاريف الدراسية والإدارية لتأكيد القبول ويتم إلغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن التقديم في الأوقات المعلنة.

وأفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمشرف العام على مكتب التنسيق أن هذا المستند لا يعد قبول نهائي بالكلية، القبول النهائي بعد فحص أصل المستندات ومطابقتها بالصور المرفوعة على نظام التقديم، وفي حالة مطابقة أصل المستندات المسلمة بالصور المرفوعة على نظام التقديم الإلكتروني أو في حال التخلف عن الحضور وتسديد القسط الأول من المصروفات وذلك في الفترة المعلنه أعلاه - من الأحد 14 يوليو حتى الخميس 18 يوليو- يعتبر هذا الترشيح المبدئي لاغيا دون أي مسئولية على جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

يُذكر أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى 2 ظهراً.

