شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي: مهرجان العلمين مظلة لأنشطة ترفيهية متنوعة وقاعدة لتقديم المواهب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن هدف مهرجان العلمين ليس الترفيه فقط ولكنها صناعة، حيث أصبح الترفيه صناعة مهمة للغاية، موضحة أن من صنع أسطورة أمريكا القوية هي السينما التي جعلتها تغزو العالم، لأن كان لديهم إدراك بأهمية الفن.

وأضافت علا الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة الحياة، أن "مصر تسيطر منذ عقود من خلال قواها الناعمة، وانطلاقا من مهرجان العلمين نحتاج إقامة الكثير من المهرجانات في كل محافظات مصر"، موضحة أن مصر دولة شاسعة وفيها ثقافات متنوعة وغنية بتراثها الثقافي والفني.

وشددت علا الشافعي، على أهمية مهرجان العلمين واعتبرت أن المهرجان هذا العام أصبح مظلة لأنشطة ترفيهية متنوعة ما بين مسرح وترفيه واهتمام بالطفل، فضلا عن أنشطة متنوعة وورش، مؤكدة أن العلمين هي قاعدة مهمة وأساسية لتقديم وجوه ومواهب في مختلف المجالات كما أن الحفلات الغنائية تشهد وجود مدارس في مختلف الفنون وتنوع وثراء في الحفلات.

وأشادت علا الشافعي، بمشروع "نبتة" قائلة: "إضافة مهمة ووعي من القائمين على المهرجان بأهمية لطفل والجيل الجديد، والفن هو من يواجه كل شيء من التطرف سواء اجتماعيا أو دينيا والحفاظ على الثوابت المجتمعية".

