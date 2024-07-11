القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها ""العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. عمرو الفقى: نولى مهرجان "نبتة" للأطفال اهتماما كبيرا.. رئيس جهاز العلمين الجديدة: المهرجان جزء من خطة كبيرة للاستثمار".

شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012