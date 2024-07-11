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شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها ""العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. عمرو الفقى: نولى مهرجان "نبتة" للأطفال اهتماما كبيرا.. رئيس جهاز العلمين الجديدة: المهرجان جزء من خطة كبيرة للاستثمار".
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