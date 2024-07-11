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"العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها ""العالم علمين" أكبر من مجرد مهرجان.. عمرو الفقى: نولى مهرجان "نبتة" للأطفال اهتماما كبيرا.. رئيس جهاز العلمين الجديدة: المهرجان جزء من خطة كبيرة للاستثمار".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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