شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024.. اعرف نتيجتك على الرابط التالى والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2024، عبر الرابط التالى https://nategafany.emis.gov.eg/، موضحة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سوف يتم توفيرها للطلاب فى المدارس للحصول على النتيجة موثقة والشهادات حتى يتأكد الطالب من كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وخاصة إذا كان الطالب سيؤدى الامتحانات بالدور الثانى، مشيرة إلى أن حصول الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية 2824 من المدرسة بشكل مجان.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، لجميع الشعبة والتخصصات برقم الجلوس من خلال الدخول عبر موقع الوزارة على الرابط التالى https://nategafany.emis.gov.eg/، حيث تظهر النتيجة للطالب تتضمن البيانات التالية " رقم جلوس الطالب والاسم بالكامل والمديرية والإدارة والمدرسة التابع لها الطالب ثم المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب والنسبة المئوية والنهاية العظمى للدرجات حسب التخصص والشعبة ونوعية الدبلوم " تجارى - صناعى - زراعى - فندقى" وأيضا الشعبة أول المجال.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد الاربعاء 10 يوليو 2024 نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.