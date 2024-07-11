شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عمل الحكومة 2024/2027.. تحسين الخصائص السكانية لتقليل الزيادة فى عدد المواليد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخصائص السكانية بهدف تقليل الزيادة السكانية.

وعن محور تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل تضمن برنامج الحكومة العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية، ودعم الطفولة المبكرة، ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة من خلال الآتي:





تحسين الخصائص السكانية لتقليل الزيادة فى عدد المواليد

1- الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية.

2- مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي" بمصر.

3- تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024- 2025للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030.

4- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

5- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.

وخدمات صيدلانية آمنة وفعّالة وتشمل تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على الآتي:

1- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها.

2- رفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

3- دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء.

4-دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية.

5- وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.