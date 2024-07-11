شكرا لقرائتكم خبر عن جنة عليوة لـ"الحياة اليوم": شهد سعيد كانت مشحونة وتعمدت صدمى بتعليمات المدرب والان مع تفاصيل الخبر

علقت جنة عليوة، لاعب منتخب مصر للدراجات، علي مشاركتها في الأولمبياد الصيفية باريس 2024 من عدمه، وتفاصيل الواقعة من شهد سعيد، قائلة: "السباق عبارة عن تنافس ذهاب وإياب بحوالي 30 متسابقا، وسبق منهم 5 بفرق وقت عن المجموعة التالية".

وقالت جنة عليوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه طول السباق شهد سعيد لا تسير خلف أحد غيرها، مضيفة: "ماشية خلفى تحديدًا، وتعمدت اصطدامى بعد الدوران، وكانت تسبنى بشتائم غير طبيعية، ولم تكن تتحلى بأخلاق لاعبة أولمبية".

وتابعت: "كانت مشحونة ضدي بسبب فوزي في السباق في اليوم السابق، وتعمدت اصطدامي مرتين ولم أسقط، وكانت تسير خلفي حسب الأوردر الذى تلقته من المدرب الخاص بها، وفضلت ماشية خلفى حتى تمكنت من صدمى من الخلف وأخلت توزان العجلة الخاصة بي، وسقطت أرضًا".

وواصلت: "كانت تتلفظ ضدي بألفاظ خارجة، وكان من الواضح أن تلك الواقعة كانت بناءً على تعليمات من مدربها، وشهد لم يسبق لها أن فازت بأي سباق محلي من الأساس.. لا أقصد التقليل منها، لكن هذا هو مستواها الرياضي، وأن استعدت ذاكرتي، لكنني لست جاهزة بعد بنسبة 100% لركوب الدراجات".

