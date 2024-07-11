شكرا لقرائتكم خبر عن تامر الخطيب: شرف لى المشاركة فى عرض نوستالجيا 90/80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل تامر الخطيب إلى فريق عمل مسرحية نوستالجيا 90/80 التى تعرض حاليا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة من إخراج تامر عبد المنعم.

ومن جانبه، أعرب تامر الخطيب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80، وقال: "شرف لي المشاركة في عرض كبير وناجح مثل عرض نوستالجيا 90/80، والشرف الأكبر أنني أشارك في العمل مع مخرج مبدع وذى حس فني كبير وهو الفنان القدير تامر عبد المنعم".

وبدأ تامر الخطيب منذ فترة بروفات مسرحية "خارج الخدمة" مع فرقة وجوه المسرحية، والتي من المقرر عرضها آواخر شهر يوليو الجاري وهي من إخراج محمد رجب الخطيب.

عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التليفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 80/90 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى وأعاد التوزيع الموسيقى للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك يوم 18 من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام. كما يستأنف عرض نوستالجيا 90/80 جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.