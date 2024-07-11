شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام منظمة "أميدا" تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة «مصر للمقاصة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ريهام خضر، أمين عام منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط "أميدا"، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2024/2027)، على مقعد المرأة من ذوي الخبرة.

وتجرى خلال الفترة الحالية إنتخابات دورة جديدة لمجلس إدارة الشركة، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأكدت ريهام خضر، أمين عام منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق الأوسط "أميدا"، على أهمية إنتخابات شركة مصر للمقاصة، لما تمثله من منظومة رائدة ودور حيوي في دعم ونمو واستقرار معاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات وتطبيق نظام الإيداع المركزي.

وأعربت عن تطلعاتها للتواجد ضمن هذه المنظومة ومواصلة مسيرتها الناجحة بالإضافة إلى تحقيق خطوات تُعزز من ريادة السوق المصرية وتواجدها الخارجي على صعيد أنظمة الإيداع والقيد المركزي.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التواجد الدولي لشركة "مصر للمقاصة" في كافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، بما يُسهم في دعم الرؤية الكاملة للمستثمرين الأجانب والوقوف على أخر الإجراءات والأنظمة المتبعة في السوق المصرية ودورها في تحقيق الأمان وتسهيل تدفقاتهم الاستثمارية، مؤكدة على حرصها على تحقيق ذلك التوجه عبر الترشح لعضوية مجلس الادارة، وبما يعزز من تواجد الشركة الدولي.

وتتمتع ريهام خضر، بخبرات عديدة كعضو مجلس إدارة للمنتدى العالمي لشركات الايداع المركزي – WFC، بالإضافة إلى خبرات تمتد لأكثر من 25 عامًا في شركة مصر للمقاصة كمدير إدارة للعلاقات الخارجية والعمليات الخارجية، بالإضافة إلى العمل لدى منظمة "أميدا" منذ عام 2005، كما اكتسبت خبرات قوية ومتنوعة على يد نخبة من المدربين بمشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخزانة الأمريكية.

وحصلت "خضر" على دبلوم من معهد إلينوي للتكنولوجيا (IIT) في الأسواق المالية بدرجة امتياز، وهي خريجة كلية التجارة وإدارة الأعمال، تخصص التجارة الخارجية.



وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أبرزها تشكيل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرًا مسببًا بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.

ومن المقرر أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.