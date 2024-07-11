الحفني: إجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات، موضحًا أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفاً أن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

وأوضح خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أننا نسعى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران ماليًا والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنيًا بما ينعكس إيجابيًا على قطاع الطيران المدني.