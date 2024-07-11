سيد البدوي يُعلق على واقعة أثار حزب الوفد - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، إن الحزب يحتاج إصلاحات وتغيرات شاملة ليعود بقوته السياسية في الشارع من جديد خاصة بعد واقعة الأثار الأخيرة التي جرت داخل الحزب والتي أثارت جدلًا بين المواطنين.

وأضاف "البدوي"، خلال تصريحاته لمصراوي، أن هناك البعض من قيادات الحزب والملتفين حول رئيس الحزب عبد السند يمامة ليس لهم وزن سياسي، مشيرًا إلى أنه لا يكن أي كرهًا لرئيس الوفد الحالي لكن ملاحظاته على الأداء السياسي وطريقة اختيار قادة الحزب قائلا: "عبدالسند يمامة إنسان مهذب وخلوق ومتزن".

وأردف البدوي أن واقعة الآثار التي شهدها الحزب لم تحدث في عهده على الإطلاق، موضحًا أن حزب الوفد رمزًا للوطنية والتفاني في حب الوطن ولا يليق على الإطلاق أن تحدث مثل هذه الوقائع بين جدرانه التاريخية.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد اعتمد القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وعضوية صفوت عبدالحميد عبدالعظيم الباسل وإبراهيم صالح وجمال بلال ومحمد عبدالجواد فايد بفصل وإسقاط عضوية:

- سفير السيد محمد نور

- عبدالوهاب بركات السيد محفوظ

كما قرر الحزب إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

ومنذ أيام، تم تداول مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بعض أعضاء الحزب يتفاوضون على بيع قطع أثرية.

وكان قد كلف رئيس الحزب لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو

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