الباز يعلق على قرار وقف برنامج شوبير على أون تايم سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أثار قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنهاء تعاقدها مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ووقف برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، تفاعلاً واسعًا في الرأي العام المصري والعربي.

خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، من مدينة العلمين الجديدة، اعتبر الإعلامي محمد الباز هذا القرار بمثابة "عهد جديد" في الإعلام المصري، مشيرًا إلى أنه يعكس التزام الشركة المتحدة بسياساتها التحريرية وقيمها المهنية.

وأكد الباز أن قرار الوقف لم يكن مجرد إنهاء تعاقد مع إعلامي، بل هو رسالة قوية مفادها أن الشركة المتحدة لن تتهاون مع أي مخالفات لسياساتها التحريرية، وأنها ستتخذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.

وأوضح الإعلامي محمد الباز أن قرار الوقف جاء بالإجماع من مجلس إدارة الشركة المتحدة، مما يؤكد وجود مخالفات جسيمة ارتكبها شوبير تستدعي اتخاذ هذا القرار الحاسم. وأضاف أن المشاورات والنقاشات التي سبقت القرار لم تستغرق وقتًا طويلاً، مما يدل على قناعة المجلس بضرورة اتخاذ هذا الإجراء.

ويرى الباز أن هذا القرار يمثل بداية عهد جديد في الإعلام المصري، حيث ستكون هناك رقابة أكثر صرامة على المحتوى الإعلامي، والتزام أكبر بالمعايير المهنية والأخلاقية.