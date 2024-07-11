كرم جبر عن وقف برنامج شوبير: ضبط للمشهد الرياضي وإنهاء التعصب الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف برنامج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، واصفًا إياه بأنه "موقف نبيل" و"بداية لمرحلة جديدة" في الإعلام الرياضي.

وأعرب جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من ضبط المشهد الرياضي، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ إجراءات سابقة لضبط المشهد الرياضي، منها استدعاء ثلاثة إعلاميين رياضيين وتوجيه إنذارات لهم.

وأشار جبر إلى أن المجلس اجتمع بأعضاء اتحاد الكرة قبل أربعة أشهر بهدف إنهاء التعصب الكروي وضبط المشهد الرياضي، مؤكدًا أن المجلس لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، لم يعلق أحمد شوبير على قرار وقف برنامجه، واكتفت صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار رياضية أخرى.