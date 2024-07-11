شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة الصينى يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى على إعادة اختياره رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانج، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى لتهنئته على إعادة اختياره رئيسا لوزراء مصر.

وقال لي - في رسالته التي بعث بها إلى رئيس الوزراء ووزعتها سفارة الصين بالقاهرة - إن الصين ومصر تتمتعان بصداقة عميقة وطويلة الأمد، مضيفًا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر ازدهرت في السنوات الأخيرة وجلبت فوائد ملموسة للشعبين في ضوء التوجيه والاهتمام المشترك للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج .

وأوضح ان الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية، مؤكدا استعداده للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون الودي في مختلف المجالات، من أجل تعزيز التنمية الجديدة المستمرة للعلاقات الصينية-المصرية.