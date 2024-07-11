شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة دبلوم تجارة 2024.. رابط الاستعلام عن درجات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية عن نتيجة دبلوم تجارة 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للاستعلام عن الدرجات ونتيجة دبلوم تجارة 2024، https://nategafany.emis.gov.eg/،

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد الاربعاء 10 يوليو 2024 نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.