شكرا لقرائتكم خبر عن جابر القرموطى يحتفى بصحفيى الخليج 365 الفائزين بجوائز مسابقة الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الإعلامي جابر القرموطي، بصحفيي الخليج 365 المكرمين من نقابة الصحفيين بجوائز الصحافة المصرية، حيث قدم فقرة خاصة عن احتفالية النقابة بجوائز مسابقة الصحافة المصرية عن عامي 2023 – 2024، ببرنامج "مانشيت" على قناة CBC.

والتقى الإعلامي جابر القرموطي، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس التحرير، إلى جانب الزملاء محمد أحمد طنطاوي، وحسن السعدنى، أحمد جمال الدين، إبراهيم حسان، محمد سالمان، إيمان حنا، نهير عبد النبي، محمد أبو ليلة.

وهنأ الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” الزملاء الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، متمنيا كل التوفيق لهم لحصد مزيد من الجوائز في المسيرة الصحفية، وقال عن الزملاء الفائزين: "ديما هما صيادين الجوائز جميعا، ونبارك لرئيس التحرير الأستاذة علا الشافعي، وديما الشباب متقدمين للأمام، وإحنا احتفلنا بالزملاء مسبقا في الخليج 365".

وأشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير ”الخليج 365”، بحصد الزملاء الفائزين من جريدة ”الخليج 365” جوائز الصحافة المصرية، وتمنت لهم كل التوفيق لتحقيق إنجازات أكبر في الفترة المقبلة، وداعبت الزميل محمد سالمان، خلال حديثه عن جائزته قائلة: "محمد سالمان ده متعدد المواهب، وبيشتغل حاجات كتير، ومش سهل خالص، وتراهن عليه وأنت مغمض".

وكرم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ”الخليج 365”، لحصولهم على 8 جوائز فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نسختى 2022م و2023، تحت رعاية مجلس الوزراء والشركة المتحدة.

وذلك خلال احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابه الصحفيين برعاية رئيس الوزراء والشركة المتحدة.

و احتفل الزملاء داخل النقابه بأخذ الصور التذكارية مع أكرم اقصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس التحرير الذين حضرا لتهنئة الزملاء داخل النقابة بالفوز في جوائز الصحافة المصرية لعامي 2022 و 2023.

كما احتفل خالد البلشى نقيب الصحفييين وأعضاء مجلس النقابه بالزملاء الفائزين و ألتقطوا الصور التذكاريه معهم .

و حصل الزميلان أحمد جمال الدين وإبراهيم حسان ، الجائزة الأولى فى الحوار الصحفى عن عام 2023، حوار مشترك، بعنوان "أول حوار وظهور لجارو روبير طبقيان مترجم مذكرات نوبار باشا" ، جريدة الخليج 365.

وفى جائزة الصحافة الرياضية، حصد الزميل حسن السعدني الجائزة الأولى فى الصحافة الرياضية عن عام 2022 مناصفة عن موضوع بعنوان"كرة القدم للاجئين فى مصر.. كنز مواهب بأرض المحروسة"، موقع الخليج 365، وقررت لجنة التحكيم فى التصوير منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل مجدى ابراهيم، عن صور "تغطية الانتخابات الرئاسية "، بجريدة الشروق، والزميل خالد الفقى عن صور لتقرير بعنوان"مصر تستقبل الوافدين السودانيين عبر منافذ الحدود بأسوان"، بموقع الخليج 365.

وفى صحافة الوسائط المتعددة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة نهير عبد النبي والزميل حسام عاطف عن عمل " وداعا يوسف شعره كيرلي" ، موقع الخليج 365، وفى جائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية"، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميل محمد سالمان، عن تحقيق ميداني بعنوان" المهاجرون كانوا وقود المعركة..هكذا بدأت المناوشات بين الروس وحلفائهم والاتحاد الأوروبي"، بجريدة الخليج 365.

وفى صحافة المرأة، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميلة إيمان حنا عن سلسلة حلقات "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"، موقع الخليج 365، وفى جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي، قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميل محمد أحمد طنطاوي عن عمل بعنوان " الذهب والصعود على حساب الجنيه ..ما يحدث ليس مكاسب للمعدن النفيس بل مضاربات على قيمة العملة"، موقع الخليج 365.

وفاز الزميل محمد أبو ليلة المذيع بتليفزيون الخليج 365 بجائزة الصحافة المصرية- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية لعام 2022 عن عمل مشترك مع الزميلة علياء أبو شهبة عن موضوع بعنوان خريف بلا سمان Hunting across Egypt No quail in autumn.

و كما تم تقديم أشادة خاصه للزميلين ماهر إسكندر رئيس قسم التصوير لموضوع أفراح سيوة ، و الزميله منه حمدي بأشاده خاصه لدوره الطريق الصعب عدت للحياة بعدما تعافيت.