شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأوليمبية: إعادة التحقيق بواقعة "شهد سعيد" لحسم القضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشكلة اللاعبة شهد سعيد منذ شهر إبريل الماضي، وكل اتحاد لديه لجنة تقييمية، مشيرا إلى أنه في هذا التوقيت اتخذت اللجنة التقييمية قرار بإيقاف اللاعبة من اللعب سنة محليًا مع غرامة ماليًا، ولكن لم يتم إيقافها دوليًا.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”،: "فوجئنا أمس بقوة رد فعل الشعب المصري على الفيديو المنشور، لذا اللجنة الأولمبية سوف تحقق في هذا الامر مرة ثانية للحسم في هذه القضية".

وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة الأندية للهيئات والقيم، وهذه اللجنة سوف تحقق من هذه الواقعة بكل جدية وحيادية، قائلا: "نعمل وفق لوائح دولية، وبالتالي نتخذ القرارات بشكل حاسم في مثل هذه الوقائع"، وأشار إلى أن هذه الواقعة لابد أن يكون إيقاف اللاعب فيها محليًا ودوليًا وليس محليًا فقط إذا ثبت ارتكاب اللاعبة هذا الجرم.

وتابع: "اللجنة الأولمبية من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز أي لاعب السلوك الأخلاقي المهني في اللعب، وإذا ثبت أن شهد سعيد ارتكبت الجرم كاملًا فسوف يتم استبعادها من اللجنة الأولمبية المصرية في باريس وذلك طبقا للوائح الأولمبية المصرية المنبثقة من اللجنة الأولمبية الدولية".

