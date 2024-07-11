شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية هدير أبو زيد: مهرجان العلمين استثنائى و"التنظيم فوق الخيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إنّ مهرجان العلمين حجز مكانا كبيرا على أجندة المهرجانات العالمية رغم حداثته، مواصلة: "سنرى موسما ثانيا استثنائيا من مهرجان العالم علمين ومفاجآت كثيرة من هذا المكان الذي لا يوجد أروع ولا أفضل منه".

وأضافت "أبو زيد"، في تغطية خاصة، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التنظيم فوق الخيال، رغم أننا مازلنا في الدورة الثانية فقط، أشعر بأن هذا المهرجان سيشهد نسخته العشرين، والعمل جارِ على قدم وساق، والاهتمام بالتفاصيل شيء في غاية الروعة".

وتابعت الإعلامية: "المهرجان يعبر عنا كمصريين وأسر مصرية عربية بشكل كبير، وهذا ما رأينها في المؤتمر الصحفي، فالدعم موجو للإخوة في غزة، وعلم فلسطين مرفوع بجوار علم جمهورية مصر العربية".

وأكد، أن حفل الافتتاح سيكون بحفل الكنج محمد منير، مشددةً على أنه اختيار في غاية الروعة، فهو صوت مصر والنيل، والصوت المهموم بقضايا مصر طول الوقت، كما أن شعبيته مصرية وعربية، والأشقاء في السودان يعشقونه، وهذا يتسق مع رؤية الدولة المصرية، إذ يبحث السودانيون عن حلول لما يحدث على أرض السودان في مصر.

