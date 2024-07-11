وزير الزراعة: اهتمام رئاسي بزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، والتي تشمل استصلاح الأراضي، وتطوير البنية التحتية، واستكمال مشروع توشكى، واستخدام التقنيات العلمية الحديثة في مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأشار فاروق في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم إلى وجود اهتمام رئاسي بزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على زيادة التعاون مع المستثمرين الزراعيين، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لهم، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات العلمية والرقمنة في القطاع الزراعي.

شدد فاروق على أهمية الاستثمار في الرقمنة الزراعية، باعتبارها أداة حيوية لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتطبيقها في القطاع الزراعي المصري.