العثور على جثة داخل عقار بالمهندسين.. الضحية مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أربعيني بمنور عقار بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، مساء الخميس.

العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالعقار رقم 41 بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وجه المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة بسعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوسط ومفتش الصحة.

تبين بالفحص أن الجثة لفرد أمن معين لتأمين العقار يبلغ من العمر 42 سنة، والاشتباه في انتحاره قفزًا من الطابق الخامس، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي.