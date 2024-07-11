شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح البداية.. جدول فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان العلمين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من الجمهور على حضور حلقة النجم مدحت صالح مع الإعلامية مني الشاذلي، التى ستقام على المسرح الروماني في أول أيام فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.



جدول فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان العلمين

ويشهد الأسبوع الأول من مهرجان العلمين، يوم 11 يوليو يحل النجم مدحت صالح ضيفًا، مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم" والتى ستقدمها بحضور الجمهور فى مدينة العلمين الجديدة، ويوم 12 يوليو حفل الكينج محمد منير وأنشطة رياضية والطيران الشراعى من الفعاليات المستمرة في المهرجان، وفى نفس اليوم الرقص الفسطيني واحد من العروض المميزة، التي تسلط الضوء على التراث الفلسطيني والدبكة، كما يوجد برنامج ومعرض وزارة الثقافة خلال الفعاليات.