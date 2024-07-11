شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة رئيس صربيا: سعيدة بزيارة مصر لأنها واحدة من أعظم الحضارات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة تمارا فوتيتش، قرينة الرئيس الصربى، أن الحضارة المصرية هى واحدة من أقدم وأعظم الحضارات فى العالم، معربة عن سعادتها بزيارة مصر أكثر من مرة، وزيارة مدينة شرم الشيخ ومدينة الأقصر، مؤكدة أنها دائما تشعر بأن مصر بلدها الثاني.



وتابعت فوتيتش، أنها لم تشعر أنها فى زيارة عمل أو زيارة رسمية، لأن مصر وصربيا يشتركان فى العديد من النقاط الثقافية، مشيرة إلى أننا نحتفل بمرور 116 عاما على العلاقات بين البلدين، وأن هذه العلاقات شهدت تتويجاً منذ عامين بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لصربيا وكانت زيارة تاريخية.



وأكدت أن الشعب الصربى يحرص دائماً على زيارة مصر، داعية المصريين لزيارة صربيا أيضاً لما تمتلكه بلادها من العديد من الأماكن السياحية والتاريخية والحضارية.



وتابعت أن الثقافة هى البوابة للدبلوماسية بين الدول، فهى الجمال الذى يبهر واليد الممدودة والإبتسامة العابرة، وهذه فرصة جيدة لنعرض اجمل ما لدينا من ثقافة، لنؤكد أننا نود أن نبنى جسرا من التواصل والود مع الشعب المصرى وليس فقط على المستوى الدبلوماسي.



واختتمت كلمتها بأن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات فى العالم وأن مصر تعمل على بناء مستقبل متحضر لمواكبة العصر مع الحفاظ على التراث.



وتم عرض فيلم تسجيلى عن دولة صربيا بما تمتلكه من أماكن سياحية وثقافية وأثرية.