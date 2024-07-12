شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نتبنى منهجية الحفاظ على الاكتفاء الذاتى وتطوير الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الألفي، معاون وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة تتبنى منهجية الحفاظ على الاكتفاء الذاتي وتطوير الإنتاج في مختلف المنتجات الزراعية.

أضاف الألفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc: "بالنسبة لمجال الإنتاج الداجني شهدنا استقرار في توافر خامات الأعلاف لمزارع الإنتاج الداجني مما أدى إلى وفرة في الإنتاج واستقرار وهبوط في الأسعار، وستشهد الفترة المقبلة مزيد من الانخفاضات".

وأوضح معاون وزير الزراعة: "لدينا استقرار في أسعار وخامات الأعلاف، وشحنات الأعلاف تدخل بشكل سلس وسريع، ما أدى إلى هبوط في أسعار الأعلاف بنسبة 30% و40%، وهو ما انعكس في سعر التكلفة التي يتحملها المربي وحجم المعروض في السوق".