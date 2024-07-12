شكرا لقرائتكم خبر عن 11 رقما تكشف مستهدفات الحكومة 26/27 أبرزها خفض عجز الموازنة لـ6.6% والان مع تفاصيل الخبر

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الجديد المقدم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.



وفى هذا الصدد، جاءت مستهدفات طموحة للحكومة حتى عام 2026/2027 نستعرضها على النحو الأتى :

1 - بلوغ متوسط معدل النمو السنوى خلال فترة البرنامج (3 سنوات) نحو 5%.

2- خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى عام 2026/27 إلى 6.6% عام 26/27.

3- يصل متوسط عمر الدين 3.9% عام 26/27.

4- بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6.8%.

5- استهداف 103.4 مليار جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة (2024- 2026).

6- 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتى للذرة عام 26/27.

7- 31.2% معدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية خلال الفترة (2024/2025).

8- بلوغ إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2026/2027 نحو 17.8 مليون سائح.

9- تستهدف إجمالى الإيرادات السياحية المستهدفة خلال عام 2026/2027 نحو 17.1 مليار دولار.

10- تستهدف بلوغ معدل كفاءة جميع المخلفات الصلبة المستهدف عام 27/26 إلى 85%، أما معدل المخلفات الصلبة المجمعة المعاد تدويرها تصل إلى 60%.

11- استهداف بلوغ إجمالى المساحة المنزرعة إلى 11 مليون فدان، وتحقيق نسبة الاكتفاء الذاتى من الذرة بحلول عام 2026/2027 إلى 55%.

12 - تستهدف تحقيق نسبه الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 53% بحلول 27/26.