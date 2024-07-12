شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الخصائص السكانية.. جهود الدولة لضبط النمو السكانى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى مصر اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية من خلال السعى لتحسين الخصائص السكانية والذى يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، هذا ما أكدته الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

نائب وزير الصحة أشارت إلى إطلاق الحكومة فى 28 فبراير 2022 المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكانى والارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة بشكل عام تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 والتى تركز فى محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والتعليم والتعلم، وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم.

كما يتضمن برنامج عمل الحكومة الأهداف الاستراتيجية لتحسين الخصائص السكانية بهدف تقليل الزيادة السكانية من خلال تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة.