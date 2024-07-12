شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: سنواصل العمل على دعم إنفاقنا الدفاعى داخل الحلف والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، إننا سنواصل العمل على دعم إنفاقنا الدفاعى داخل الحلف، وذلك خلال مؤتمر صحفي للأمين العام للناتو في ختام فعاليات قمة الحلف، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، إن الناتو سيزيد دعمه لأوكرانيا من خلال إنشاء تنسيق للحلف بشأن المساعدة الأمنية والتدريب، مضيفا أن الناتو سيعزز مشاركته فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والتصدى للتحالف المتنامى بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهد قادة الناتو خلال قمة دول حلف شمال الأطلسي المنعقدة بالعاصمة (واشنطن) بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.