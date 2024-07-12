شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو للقاهرة الإخبارية: الولاات المتحدة ستبقى حلفا قويا.. والحلف يجعلها أقوى والان مع تفاصيل الخبر

رد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، على مراسل قناة القاهرة الإخبارية على دعم الولايات المتحدة للحلف قائلا: "الولاات المتحدة ستبقى حلفا قويا.. والحلف يجعلها أقوى.. وأتوقع من الولايات المتحدة الاستمرار فى دعم الحلف..وأى من الحزبين الأمريكيين داعم للحلف الأطلنطى"، وذلك خلال مؤتمر صحفي للأمين العام للناتو في ختام فعاليات قمة الحلف، نقلته القناة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، إن الناتو سيزيد دعمه لأوكرانيا من خلال إنشاء تنسيق للحلف بشأن المساعدة الأمنية والتدريب، مضيفا أن الناتو سيعزز مشاركته فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والتصدى للتحالف المتنامى بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهد قادة الناتو خلال قمة دول حلف شمال الأطلسي المنعقدة بالعاصمة (واشنطن) بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.