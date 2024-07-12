شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية الأربعاء بالفلسفة والمنطق والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية من امتحانات الثانوية العامة 2024، الأربعاء المقبل 17 يوليو الجارى، وفق جدول الامتحانات الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبل انطلاق الاختبارات، ويصل قطار الثانوية محطته الأخيرة لطلاب الشعبة الأدبية بعد امتحان مادة الفلسفة والمنطق ويتكون امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة من 46 سؤالا منها 44 سؤال موضوعى الاختيار من متعدد وسؤالين مقالى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بكنترولات الثانوية العامة تتم بشكل يومى على مدار الساعة، مشددة على أن هناك تعليمات بشأن تطبيق معايير الدقة والسرية التامة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، قائلة: كل كراسة إجابة ستحصل على الدرجة التى تستحقها كاملة.