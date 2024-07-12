شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مسألة مهمة فى التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، غدًا السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وذلك فى تاسع أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/ 2024.

وتشمل مادة الرياضيات البحتة فرعين، الأول الجبر والهندسة الفراغية، يتضمن امتحانه 20 سؤالًا، منها سؤالين مقالى بإجمالى 30 درجة، والفرع الثانى التفاضل والتكامل، يتضمن امتحانه أيضًا 20 سؤالًا منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الأسئلة فى ساعتين، والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وأدى طلاب الثانوية العامة، الأربعاء الماضى الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجبر والهندسة الفراغية بإجمالى 99871 طالبًا وطالبة، مؤكدين سهولة الامتحان، وتضمنه أسئلة تخاطب الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة مع وجود جزئيات قليلة من الأسئلة للطالب المتميز.

واستعدادًا لأداء امتحان التفاضل والتكامل السبت المقبل، يقدم ”الخليج 365” عددًا من المسائل التدريبية الهامة بإجاباتها فى المادة، من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان وخطوات الحل النموذجية.

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