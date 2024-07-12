شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن عن حرب غزة: نصيحتى لإسرائيل ألا تكرر أخطاءنا بعد اغتيال بن لادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، عند سؤاله حول حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل ضد غزة، إنه وضع خطة قبل 6 أسابيع، وحظت هذه الخطة بموافقة كل من مجلس الأمن ودول مجموعة السبع لإيقاف الحرب الدائرة فى قطاع غزة.

وأضاف بايدن: "قابلت العديد من الزعماء العرب لتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ولكن إسرائيل كانت أقل تعاونا فيما يتعلق بهذا الأمر، هذه الحكومة هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، لكن رؤيتى لإنهاء هذه الحرب هى حل الدولتين، لا احتلال فى قطاع غزة من قبل إسرائيل، بعض خططى لم تنجح لإنهاء الحرب في غزة، وهو ما يثير إحباطى".

وأخبر بايدن محاوريه بأنه قدم نصيحته لإدارة نتنياهو بالابتعاد عن أى خطط تعيد الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة، مردفا بأنه يجب على إسرائيلى ملاحقة أعضاء تنظيم حماس الذى نفذ هجوم 7 أكتوبر فقط، مؤكدا نية بلاده فى مساعدة إسرائيل لتحقيق هذا الأمر، لكنه حذر الإدارة الإسرائيلية - حسب تصريحاته فى المؤتمر- من تكرار خطأ الولايات المتحدة الأمريكية التى احتلت أفغانستان بدلا من الاكتفاء باغتيال أسامة بن لادن.