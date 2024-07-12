شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يزور بغداد لاستئناف مباحثات تزويد لبنان بوقود محطات الكهرباء يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى بزيارة إلى بغداد يوليو الجارى لاستكمال المفاوضات الخاصة بإمداد بلاده بالوقود المستخدم فى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بلبنان، وكانت الدولة العراقية قد سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة فى البصرة، بـ"الفيول أويل" العراقى، ما يسمح لبواخز الغاز أويل بتفريغ حمولتها فى معامل إنتاج الكهرباء فى لبنان، وتحديدًا فى دير عمار والزهراني.

وكان نجيب ميقاتى قد وجه الشكر لئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى الذى وجه باستمرار تزويد لبنان بالوقود العراقي. وفق "لبنان 24 ".

وقال ميقاتى "هذه وقفة اخرى تجاه لبنان، وقد تواعدنا على لقاء قريب فى بغداد بعد انتهاء مراسم عاشوراء لمتابعة هذا الموضوع وللعمل من أجل المزيد من التعاون. شكرا للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التى تدعم لبنان فى هذه المرحلة الصعبة.

يأتى ذلك، عقب تحذير وزير الطاقة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض من أنه إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقى سريعا، فسيدخل ​لبنان​ فى "عتمة شاملة".

وكانت الحكومتان العراقية واللبنانية أبرمتا منذ 3 سنوات، اتفاقا لتزويد لبنان بالوقود اللازم لإنتاج الكهرباء ليرفع من ساعات التغذية، التى انخفضت بصورة كبيرة إثر أكبر أزمة مالية واقتصادية اندلعت فى البلاد فى أكتوبر 2019، لكن مصرف لبنان عجز خلال الأشهر الماضية عن دفع ثمن شحنات الوقود العراقى لعدم صدور قانون من البرلمان يجيز له ذلك، ما دفع بالشركة الخاصة لتسويق النفط العراقى إلى وقف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض أموالها.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية أن الحديث عن أن مصرف لبنان يرفض دفع ثمن شحنات الفيول العراقى غير دقيق، إذ أنه لدى وزارة الطاقة حسابا مصرفيا يمكنها التصرف به بحرية لدفع ثمن شحنات الوقود، لكنها، وجريا على عادة السنوات الماضية، تريد الإنفاق بحجم أكبر مما هو متوفر لديها، وهو ما يرفضه حاكم المصرف بالإنابة مطالبا بأن يكون أى إجراء بهذا الصدد عبر قانون صادر من مجلس النواب.