شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: مشروعات تعاون مع دول حوض النيل بمجال المياه بـ100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كش‫ف تقرير لـ وزارة الموارد المائية والري أن مصر تبذل جهودًا كبيرة فى مجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أنه يتم تنفيذ مشروعات لإنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لـ1650 متدربا من 52 دولة أفريقية.

وأشار إلى مجهودات مصر على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمى، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه المجهودات استمرت خلال فعاليات COP28، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس 2023 ، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة .

كما قامت مصر باعتبارها رئيس للأمكاو بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة تم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه الذى عقد بإندونيسيا في شهر مايو الماضى.