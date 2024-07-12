شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف للمنيا والمنوفية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور السيد الأزهري، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (المنيا – المنوفية)، اليوم الجمعة : (6 محرم 1446هـ)، الموافق (12/7/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (لا تحزن إن الله معنا) ، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف المنيا ( دلجا ) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ / عمر خليفة محمد مدير الدعوة قباء – دلجا

2. الشيخ / ممتاز سعد عبد الحميد سليمان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) – دلجا

3. الشيخ / طه جمعة عبد الحكيم موسى إمام وخطيب الخلفاء الراشدين– دلجا

4. الشيخ / إسماعيل محمد العربي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشيخ منصور– دلجا

5. الشيخ / محمد رشاد محمد عبد الحق إمام وخطيب العويطي – دلجا

6. الشيخ / علاء بدر محمد عبد العال واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الوحدة المحلية– دلجا

7. الشيخ / فتحي عبد النعيم عبد الحافظ إمام وخطيب عباد الرحمن– دلجا

8. الشيخ / مؤمن أمين علي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية التقوى

9. الشيخ / أحمد عبد المحسن عبد الناصر إمام وخطيب عبد الحميد أبو المكارم– دلجا

10. الشيخ / محمد عبد الصبور فكري واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القاضي– دلجا



ثانيًا: مديرية أوقاف المنوفية ( سرس الليان) وبيانها كالتالي :

1. د / حسام محمد علي الشتيحي مدير الدعوة الشرقي – العمرة - سرس الليان

2. الشيخ / جلال كمال عبد المنعم الصاوي واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الكردي - سرس الليان - سرس الليان

3. الشيخ / عادل عطا محرم إمام وخطيب الحسايمة - سرس الليان - سرس الليان

4. الشيخ / أحمد جلال سعد القارح واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القنطرة البيضاء - سرس الليان –

سرس الليان

5. الشيخ / أنور فوزي إسماعيل إمام وخطيب على بن أبى طالب ( رضي الله عنه ) - سرس الليان - سرس الليان

6. الشيخ / إبراهيم أحمد عبد المقصود زهران واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الصديق - سرس الليان - سرس الليان

7. الشيخ / ميسرة محمد عثمان إمام وخطيب زهران - سرس الليان - سرس الليان

8. الشيخ / سليمان عبد الله سليمان الهمدان واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الجمال - سرس الليان - سرس الليان

9. الشيخ / السيد سعيد زعير إمام وخطيب الفتح الإسلامي - سرس الليان –

سرس الليان

10. الشيخ / عمرو محمود عبد العظيم الكنز واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الظاهر - سرس الليان - سرس الليان