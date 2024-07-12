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الكنيسة تحتفل اليوم الجمعة بعيد القديسيين بطرس وبولس

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الجمعة، 12 يوليو 2024 05:00 ص

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، بعيد القديسين بطرس وبولس حيث يذكر التاريخ أنهما قتلا على يد الإمبراطور الرومانى نيرون أثناء التبشير بالمسيحية هناك، ويفطر الأقباط بعد صوم زاد عن الشهر ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.

ويأتى احتفال الكنيسة بالعيد بعد صوم الرسل الذى بدأ بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، حيث يعتبر أول صوم فى الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل.

وتذكر الروايات التاريخية أن القديس بطرس قتل "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، فى حين استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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