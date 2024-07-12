شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل اليوم الجمعة بعيد القديسيين بطرس وبولس والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، بعيد القديسين بطرس وبولس حيث يذكر التاريخ أنهما قتلا على يد الإمبراطور الرومانى نيرون أثناء التبشير بالمسيحية هناك، ويفطر الأقباط بعد صوم زاد عن الشهر ويرفعون صلاة القداس وطقس اللقان.

ويأتى احتفال الكنيسة بالعيد بعد صوم الرسل الذى بدأ بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، حيث يعتبر أول صوم فى الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل.

وتذكر الروايات التاريخية أن القديس بطرس قتل "مصلوبًا" حوالى العام 64 للميلاد على تلّة Vaticanus وهى إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان، حيث بُنيت الكنيسة على اسمه "القديس بطرس"، فى حين استشهد القديس بولس بقطع رأسه فى العام 67 فى المنطقة التى تسمى الينابيع الثلاثة خارج أسوار المدينة.