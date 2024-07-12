شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر متر التصالح فى مخالفات البناء جنوب الجيزة للإدارى والتجارى والسكنى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي جنوب الجيزة، وذلك بعد تحديد المحافظة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض المخالفات، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لـقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وأشارت المحافظة إلى أن حي جنوب الجيزة يقسم إلى 5 مناطق، ويكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الحي (تجاري-إداري-سكني)، على النحو الآتي: يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى بين 62.5 و 1500، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى من 62.5 إلى 750، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح السكنى من 62.5 إلى 600 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة ومساحة الشارع.

وحددت المحافظة أن يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 120 جنيهًا، والإداري والسكني 100 جنيه، وذلك للمناطق غير الآمنة (الجيزة بحري – الرقعة)، مع ضرورة التنسيق مع وحدة التطوير الحضري والعشوائيات بالمحافظة بشأن القوانين والقرارات المنظمة للتعامل مع هذه المناطق.

وأوضحت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق الحي، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة، وذلك على النحو التالي:

1- شارع النيل (من شارع ثروت حتى كوبري عباس)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 2000 جنيه.

2- شارع ربيع الجيزي

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيه.

3- شارع ربيع المحطة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

4- شارع ثروت

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 600 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

5- شارع البحر الأعظم (من كوبري عباس حتى شارع 6 أكتوبر)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 750 جنيه.

6- شارع البحر الأعظم (من شارع 6 أكتوبر حتى الدائري)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 600 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.

7- شارع السوق

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.