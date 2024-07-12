شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يطالبون بتكثيف إعادة ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إعادة ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية؟، أيد غالبية القراء مطالب مطالب إعادة ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية.

وأيد 78% من القراء مطالب إعادة ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية، بينما عارض 22% من القراء مطالب إعادة ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية.