شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية فى الغارة على مدرسة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

كشف تحليل لشبكة CNN الأمريكية أن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر أمريكية الصنع فى غارة مميتة على مجمع مدرسى كان يأوى نازحين بالقرب من خان يونس فى جنوب غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وأصيب 53 آخرون فى العارة التى أصابت بوابة مجمع مدرسة المتنبى والمعروفة محليا باسم مدارس العودة.

فى مقطع فيديو صوره صحفى يعمل لدى شبكة CNN فى مكان الحادث فى أعقاب الضربة، يمكن رؤية بقايا قنبلة GBU-39 صغيرة القطر (SDB) أمريكية الصنع بوضوح، ووفقا لثلاثة خبراء فى الأسلحة المتفجرة الذين راجعوا الفيديو لشبكة سى أن أن، البقايا هى قسم الذيل من الذخيرة.

وقال باتريك سينفت، منسق الأبحاث فى خدمات أبحاث الأسلحة (ARES)، لشبكة CNN: "بناءً على الشكل المميز للذيل، وأغطية البراغى، وكذلك الشكل العام لشظية الذخيرة.. فإن هذه البقايا تتوافق مع نظام تشغيل ذيل سلسلة GBU-39 الموجود فى الجزء الخلفى من الذخيرة".

كما قال ريفور بول، فنى التخلص من الذخائر المتفجرة السابق فى الجيش الأمريكى، لشبكة CNN أن البقايا كانت من قسم تشغيل الذيل لقنبلة SDB/GBU-39، واضاف: "جزء من القسم مفقود، ويظهر مقطعًا للأجزاء الداخلية".

على الجانب الآخر، ادعت إسرائيل انها كانت تستهدف احد عناصر حماس وفى بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي قالت فيه: "فى وقت سابق من هذا المساء، باستخدام ذخيرة دقيقة، ضربت [القوات الجوية الإسرائيلية] إرهابيًا من الجناح العسكرى لحماس شارك، من بين أنشطة إرهابية أخرى".

ووفقا للتقرير، حددت شبكة CNN بقايا قنابل GBU-39 صغيرة القطر فى غارتين إسرائيليتين أخريين فى الأشهر القليلة الماضية، وقال خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث لشبكة CNN فى أعقاب الغارة الأولى على مخيم رفح، والتى وقعت فى 26 مايو، أن GBU-39، التى تصنعها شركة بوينج، هى ذخيرة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيًا" وتؤدى إلى أضرار جانبية منخفضة.

وقال كوب سميث، وهو أيضًا ضابط مدفعية سابق فى الجيش البريطانى، "إن استخدام أى ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدى دائمًا إلى مخاطر فى منطقة مكتظة بالسكان".