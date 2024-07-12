شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 46 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.